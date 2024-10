Thor-Star gewann die Wahl 2014: Das ist Chris Hemsworths Favorit für den Sexiest Man Alive 2024

Vor genau zehn Jahren wurde Chris Hemsworth (41) zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Bei der Premierenfeier von "Transformers One" hat ihn das US-amerikanische Promimagazin "People" nach seiner Wahl für den Titelträger 2024 befragt. Und der Australier nennt natürlich einen Kollegen, der wie er in dem Animationsfilm einem Transformer seine Stimme leiht.

Brian Tyree Henry (42) ist Chris Hemsworths Favorit. "Er ist einer der attraktivsten Männer der Welt", sagte der Thor-Darsteller zu "People". "Ich liebe ihn."

Brian Tyree Henry: Das ist Chris Hemsworths "Sexiest Man Alive"

Wer ist Brian Tyree Henry? Das dürften sich die meisten Deutschen nun fragen. Der US-Amerikaner ist hierzulande so gut wie unbekannt - obwohl er 2023 für seine Nebenrolle in "Causeway" für den Oscar nominiert war. In dem Drama über eine traumatisierte Soldatin verkörperte er den Freund von Jennifer Lawrence (34). Der Film ist auf Apple TV+ zu sehen.

In den USA ist Brian Tyree Henry vor allem für "Atlanta" bekannt. In der gefeierten Comedyserie spielte er neben Donald Glover (41) eine der Hauptrollen. Im Kino war Henry unter anderem in "Joker" und der "Godzilla vs. Kong"-Reihe zu sehen.

So reagierte Chris Hemsworth auf die Wahl zum "Sexiest Man Alive" 2014

Chris Hemsworth fand es vor zehn Jahren "sehr lustig", der "Sexiest Man Alive" zu sein. "Ihr habt mir ein paar Wochen lang das Recht verschafft, im Haus zu prahlen", sagte er damals zu "People". Nun könne er zu seiner Frau Elsa Pataky (38) sagen: "Denk daran, das ist es, was die Leute denken, also muss ich nicht mehr abwaschen, ich muss keine Windeln wechseln. Ich stehe über diesen Dingen. Ich habe es jetzt geschafft", scherzte er.

"People" wird den "Sexiest Man Alive" 2024 und damit den Nachfolger von Patrick Dempsey (58) am 12. November 2024 bekannt geben. Die Wahl von Chris Hemsworths Favoriten Brian Tyree Henry wäre dabei mehr als nur eine Überraschung.