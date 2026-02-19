Thomas-Strittmatter-Preis 2026: Liebe auf der Krebsstation – Drehbuch aus Stuttgart überzeugt in Berlin

Der Stuttgarter Duc-Thi Bui ist gemeinsam mit Philipp Lutz (Köln) mit dem Thomas-Strittmatter-Preis ausgezeichnet worden. Ihr „Malibu“-Drehbuch erzählt von krebskranken Teenagern.
Duc-Thi Bui und Philipp Lutz sind mit ihrem noch nicht verfilmten Drehbuch „Malibu“ mit dem Thomas-Strittmatter-Preis ausgezeichnet worden. Die Jury gab die Entscheidung am Mittwochabend im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin bekannt. Der von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) gestiftete Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und zählt zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Drehbücher im deutschsprachigen Raum.