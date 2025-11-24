Thomas Reiter: Astronaut übernimmt Raumfahrtabteilung im Ministerium

Thomas Reiter war 350 Tage im Weltall, er kennt zwei Raumstationen. Nun holt die für Raumfahrt zuständige Ministerin den ausgewiesenen Fachmann in ihr Ressort. Was soll er dort machen?
Der frühere Astronaut Thomas Reiter wird Abteilungsleiter für Raumfahrt und Sicherheit im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Das gab Ministerin Dorothee Bär (CSU) in Berlin bekannt. Er werde ab Januar 2026 die neue Raumfahrtabteilung leiten, vorher aber auch schon ehrenamtlich zur Verfügung stehen.