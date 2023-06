1 Thomas Oppermann wurde 66 Jahre alt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bestürzung in Berlin: Der SPD-Politiker Thomas Oppermann stirbt überraschend im Alter von 66 Jahren. Er brach bei einer TV-Aufzeichnung am Sonntagabend zusammen.









Berlin - Es ist 19.10 Uhr am Sonntagabend, und der ZDF-Moderator Theo Koll kündigt den ersten Beitrag seiner Sendung „berlin direkt“ an. Es geht um die Debattenkultur in Zeiten von Corona und um die Meinungsfreiheit. Ein Thema, das Thomas Oppermann umtrieb – der Sozialdemokrat und Vizepräsident des Parlaments hatte sich gerade erst in den vergangenen Tagen deutlich dafür ausgesprochen, die Debatte zu den Coronaregeln in der Krise zurück in den Bundestag zu holen.