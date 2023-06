1 Wollen gemeinsam die Nachwuchsarbeit beim VfB Stuttgart wieder nach vorn bringen: Sven Mislintat, Thomas Hitzlsperger und Thomas Krücken (von links nach rechts). Foto: Baumann

Seit dem vergangenen August ist Thomas Krücken der sportliche Leiter im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. Wir haben mit ihm über den Status quo der Ausbildungsarbeit beim VfB, die Rahmenbedingungen und den Blick über den Tellerrand gesprochen.









Stuttgart - Neben dem großen Ziel Wiederaufstieg in die Bundesliga hat der VfB Stuttgart noch weitere Großprojekte, die es anzugehen gilt. Zuvorderst die eigene Jugendarbeit. Der Ruf des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) hat in den vergangenen Jahren gelitten, die Konkurrenz aus Freiburg, Hoffenheim und Co. schlief zudem nicht, hat die Weiß-Roten ein-, teilweise überholt.