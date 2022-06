1 Thomas Krücken ist Chef des Nachwuchsleistungszentrums. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Thomas Krücken blickt zufrieden und stolz auf die vergangene Saison im Juniorenbereich zurück – und richtet den Blick nach vorn.















Die vergangene Saison hatte im Jugendbereich des VfB Stuttgart einiges zu bieten: Die U17 etwa erreichte das Finale um die Deutsche Meisterschaft und unterlag dort dem FC Schalke 04 erst im Elfmeterschießen. Derweil krönte die U19 ihre sehr gute Spielzeit mit dem erneuten Gewinn des DFB-Pokals.

Auch abseits der großen Titelkämpfe hat sich im Nachwuchsleistungszentrum des VfB einiges getan. Nun blickt Direktor Thomas Krücken im Interview mit VfB-TV zurück auf ein ereignisreiches Jahr. „Wir können stolz sein, was wir in dieser Saison geleistet haben“, so der 44-Jährige, der seit 2019 beim schwäbischen Traditionsverein tätig ist. „Ich bin besonders stolz, dass das, was wir vor drei Jahren gestartet haben, Früchte trägt – dass wir seither den einzelnen Spieler in den Vordergrund stellen.“

Für die kommende Saison ist bereits vieles in die Wege geleitet. Besonders wichtig ist Thomas Krücken hierbei, dass die Trainerteams dieselben bleiben und konstant weiterarbeiten können. „Diese Kontinuität ist wichtig – vor allem für die Spieler“, so der NLZ-Chef.