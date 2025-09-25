Thomas Kellein ist tot: Mit der „5 Kontinente Skulptur“ fing in Stuttgart alles an

In der mitunter lauten Kunstwelt war Thomas Kellein ein leiser Denker. In Berlin ist er im Alter von 70 Jahren gestorben. Seine Jahre in Stuttgart sind unvergessen.
1982 betritt ein junger Kunsthistoriker die Bühne der Staatsgalerie Stuttgart. Das Haus ist auf dem Sprung in eine neue Liga, 1984 wird der Stirlingbau als „Neue Staatsgalerie“ eröffnet, eine Million Besucher wollen im ersten Jahr Architektur und Sammlung sehen. Thomas Kellein, 1955 in Nürnberg geboren, hält sich in der hochkarätigen Kuratoren-Riege eher im Hintergrund – und steht doch bald im Mittelpunkt.