1 Thomas Hitzlsperger strebt nun doch nicht nach dem Amt von Claus Vogt (re.) – der Streit der beiden ist aber lange nicht ausgestanden. Foto: Baumann

Thomas Hitzlsperger bewirbt sich nun doch nicht mehr um das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart. Das ist der richtige Schritt des Vorstandsvorsitzenden – weitere müssen folgen, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.









Stuttgart - Besser spät als nie – so könnte das Motto lauten, das über dem Entschluss steht, den Thomas Hitzlsperger dieser Tage gefasst und am Sonntagabend verkündet hat. Der Vorstandsvorsitzende der VfB Stuttgart AG will nun doch nicht in Personalunion Präsident des VfB Stuttgart e.V. werden – eine Einsicht, zu der es keine Alternative gab.