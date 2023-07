20 Unter Thomas Hitzlsperger agiert der VfB Stuttgart in gesellschaftspolitischen Fragen offensiver. Foto: Baumann/Alexander Keppler

An diesem Samstag verabschiedet er sich von den Fans in der Mercedes-Benz-Arena. In der kommenden Woche tauscht sich Thomas Hitzlsperger noch einmal mit seinem Nachfolger aus – dann ist Schluss. Aus. Vorbei. Dann, und offiziell am 31. März, endet beim VfB Stuttgart die Ära des Ex-Nationalspielers.