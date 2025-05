Thomas Heinze, Sebastian Ströbel, ...: Gefragt - Gejagt: Diese Stars treten beim Primetime-Special an

Feminine Mode Der Carmen-Ausschnitt zaubert schöne Schultern

Wer in diesem Frühling seine Schultern gekonnt in Szene setzen möchte, liegt mit dem Carmen-Ausschnitt genau richtig. Ob am Kleid, Top oder an der Bluse - der Off-Shoulder-Look verleiht jedem Outfit eine romantische Note und sorgt für einen stylischen Auftritt.