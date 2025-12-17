Für Thomas Gottschalk steht nicht nur Erholung zuhause auf dem Programm. Der an Krebs erkrankte Moderator will mit seiner Frau auf Reisen gehen.

Ende November hat Thomas Gottschalk (75) seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nur wenig später feierte er seinen Samstagabend-TV-Abschied bei "Denn sie wissen nicht, was passiert". Nach Jahrzehnten vor der Kamera will der Moderator nun offenbar auch das Leben abseits des Studios genießen und reisen. "Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen", sagte er der Zeitschrift "Bunte". Zu seinen Plänen ergänzte er: "Was meine Zukunft betrifft: Da setze ich voll auf uns beide."

Zunächst warten jedoch die Feiertage auf das Ehepaar. Dazu verriet seine Frau Karina: "Weihnachten wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine ganz komische Nummer." Einen Weihnachtsbaum haben sie aber offenbar schon aufgestellt. Vor einem geschmückten Baum wünschte Thomas Gottschalk seinen Fans jedenfalls bereits "frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr".

Thomas und Karina Gottschalk wollen sich erholen

Thomas Gottschalk erhielt die Diagnose epitheloides Angiosarkom, wie er im November bekannt gab. "Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht", erklärte seine Frau Karina im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Zwei Operationen hat Gottschalk hinter sich. Derzeit nehme er Opiate zur Schmerzlinderung ein, habe deshalb jedoch mit starken Nebenwirkungen zu kämpfen. "Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken", so Gottschalk.

Noch muss sich der Entertainer in Geduld üben. "Erst in zwei Monaten wissen wir, ob der Tumor komplett entfernt werden konnte und ob auch nichts gestreut hat", sagte Karina Gottschalk zu "Bild". Zur kommenden Zeit erklärte sie: "Thomas muss gesund werden. Deswegen wollen wir uns für ein paar Monate eine Erholungsphase gönnen. Er wird nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf."

Kehrt er dem Fernsehen wirklich den Rücken?

Am 6. Dezember hatte Thomas Gottschalk seinen letzten großen Auftritt in der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert", der seinen Abschied von der Samstagabend-Unterhaltung darstellen soll. Endgültig scheint dies jedoch nicht zu sein. Kurz nach der Sendung schrieb Gottschalk etwa auch in einem Instagram-Beitrag: "Und vergesst nicht, dass ich so plane wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!"