Für Thomas Gottschalk steht nicht nur Erholung zuhause auf dem Programm. Der an Krebs erkrankte Moderator will mit seiner Frau auf Reisen gehen.
Ende November hat Thomas Gottschalk (75) seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nur wenig später feierte er seinen Samstagabend-TV-Abschied bei "Denn sie wissen nicht, was passiert". Nach Jahrzehnten vor der Kamera will der Moderator nun offenbar auch das Leben abseits des Studios genießen und reisen. "Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen", sagte er der Zeitschrift "Bunte". Zu seinen Plänen ergänzte er: "Was meine Zukunft betrifft: Da setze ich voll auf uns beide."