Wird sich Thomas Gottschalk doch nicht komplett aus dem Rampenlicht zurückziehen? Via Instagram betonte er, dass er sich nun sechs Monate lang seiner Gesundheit widmen wolle. Er plane jedoch nach den berühmten Terminator-Worten: "I'll be back."
Thomas Gottschalk (75) hat sich einen Tag nach seinem Abschied in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am späten Sonntagabend auf seinem Instagram-Account gemeldet - und dort eine überraschende Ankündigung gemacht. Denn neben einem Dank an seine Fans stellte er auch eine mögliche Rückkehr in Aussicht.