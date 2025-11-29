2024 fiel die Romy-Gala in Wien aus, nun erfand sich der wichtigste österreichische Film- und Fernsehpreis in Kitzbühel neu. Thomas Gottschalk erhielt die neu geschaffene Diamant-Romy - und Veronica Ferres und Anke Engelke sorgten für eine Überraschung.
Die Österreichischen Film- und Fernsehpreise sind am Freitagabend zum 35. Mal verliehen worden - und zum ersten Mal in Kitzbühel. Über die Auszeichnung Romy durften sich bei der Gala auf Schloss Kaps auch einige deutsche TV-Stars freuen. Es wurden mehrere Sonder-Preise verliehen, unter anderem an Thomas Gottschalk (75), Michael "Bully" Herbig (57) und Stefan Raab (59). Gottschalk wurde bereits 1990 und 1996 zum beliebtesten Showmaster gewählt, 2014 wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Nun erhielt er noch die Diamant-Romy, die erstmals verliehen wurde.