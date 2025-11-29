2024 fiel die Romy-Gala in Wien aus, nun erfand sich der wichtigste österreichische Film- und Fernsehpreis in Kitzbühel neu. Thomas Gottschalk erhielt die neu geschaffene Diamant-Romy - und Veronica Ferres und Anke Engelke sorgten für eine Überraschung.

Die Österreichischen Film- und Fernsehpreise sind am Freitagabend zum 35. Mal verliehen worden - und zum ersten Mal in Kitzbühel. Über die Auszeichnung Romy durften sich bei der Gala auf Schloss Kaps auch einige deutsche TV-Stars freuen. Es wurden mehrere Sonder-Preise verliehen, unter anderem an Thomas Gottschalk (75), Michael "Bully" Herbig (57) und Stefan Raab (59). Gottschalk wurde bereits 1990 und 1996 zum beliebtesten Showmaster gewählt, 2014 wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Nun erhielt er noch die Diamant-Romy, die erstmals verliehen wurde.

Im Vorfeld war er eigentlich für eine Kristall-Romy angekündigt worden. Diese erhielt dann aber TV-Wettermoderatorin Christa Kummer. Gottschalk nahm es gelassen: "Kristalle oder Diamanten - ich mag beides gern." Seine Dankesrede stand nach dem unglücklichen Auftritt bei der Bambi-Verleihung unter besonderer Beobachtung, wie er selbst wusste. "Ich werde mich morgen in Deutschland wieder entschuldigen müssen, weil ich gesagt habe, dass mir der österreichische Humor mehr liegt als der deutsche", sagte er auf der Bühne.

Publikum wählte gleich zwei beliebteste Schauspielerinnen

Für eine historische Begebenheit sorgten ebenfalls Veronica Ferres (60) und Anke Engelke (59): Sie erreichten in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Stream" das gleiche Voting-Ergebnis. Ferres, die ihren Preis persönlich entgegennahm, freute sich später in einem Instagram-Posting: "Diese Auszeichnung bedeutet mir unendlich viel. Ein besonderer Glückwunsch an Anke Engelke, die diese Romy ebenfalls gewonnen hat - ich freue mich sehr, dass wir uns diesen Moment teilen dürfen." Sie sei "dankbar, berührt und sehr, sehr stolz".

Die weiteren Ausgezeichneten

Der Preis für die beliebteste Schauspielerin im Film ging an Caroline Peters ("What a Feeling"), für den beliebtesten Schauspieler im Film an Simon Schwarz ("Perla"). Deleila Piasko und Philipp Hochmair gewannen für ihre Darstellung als Buhlschaft und Jedermann in der TV-Produktion der "Jedermann"-Aufführung bei den Salzburger Festspielen die Publikumshit-Romy. Kabarettist Stipsits wurde als beliebtester Schauspieler in TV/Stream ausgezeichnet.

Peter Klien siegte in der Kategorie "TV-Journalismus" mit seiner ORF-Nachrichtensatiresendung "Gute Nacht Österreich". Der Preis für TV-Analyse ging an Viktoria Schnaderbeck. In der Kategorie "Beste TV-Doku" gewann Lisa Gadenstätter, in der "Kategorie Show/Unterhaltung" siegten Teresa Vogl und Michael Ostrowski für die TV-Show "100 Jahre Radio".

Neue Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel

2024 hatte die üblicherweise in Wien ausgerichtete Romy-Gala nicht stattgefunden. In diesem Jahr taten sich "Kurier" und ORF erstmals mit dem Filmfestival Kitzbühel zusammen. Es wurde eine mehrjährige Kooperation vereinbart. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Romy werden nicht von einer Jury, sondern vom Publikum gewählt.