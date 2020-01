1 Thomas Gottschalk ist Ostern 2020 bei RTL im Dienst Foto: imago images/Sven Simon

Thomas Gottschalk hat einen weiteren Job an Land gezogen. An Ostern 2020 wird er für RTL als Erzähler durch die Passionsgeschichte führen.

RTL hat für Ostern 2020 etwas Besonderes geplant: Der Sender erzählt die Passionsgeschichte als Musik-Live-Event. "'Die Passion' ist eine moderne und ungewöhnliche Inszenierung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus - mit dem Zentrum einer Großstadt als Bühne", heißt es in der Pressemitteilung. "Mitten in Essen werden bekannte Schauspieler und Sänger mithilfe deutscher Popsongs, die über 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken und die dramatischen Ereignisse in unsere heutige Zeit transportieren." Als Erzähler fungiert Thomas Gottschalk (69).

Holen Sie sich hier "Herbstbunt: Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd" von Thomas Gottschalk

So inszeniert RTL die Passionsgeschichte

"Auf der Hauptbühne im Stadtzentrum erleben die Zuschauer die Geschichte [...] in einer modernen noch nie dagewesenen Art. Die Ereignisse, die sich vor über 2000 Jahren abgespielt haben, werden in unsere heutige Zeit versetzt. Bekannte Sänger erwecken die Geschehnisse an verschiedenen Schauplätzen in Essen mithilfe deutscher Musikhits zum Leben. Auf der Hauptbühne werden die Sänger musikalisch von einer Band und einem Chor unterstützt. Zusätzlich gibt es Live-Schalten zu einer Passions-Prozession, bei der ein großes leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens zur Hauptbühne getragen wird", teilt RTL mit.

Zu dieser Live-Prozession sind "Menschen aus Essen und ganz Deutschland" eingeladen, "egal welcher Konfession sie angehören oder ob sie konfessionslos sind". Eine Reporterin wird den Kreuzweg begleiten und mit den Teilnehmern sprechen. In den Niederlanden wird "Die Passion" seit zehn Jahren erfolgreich im TV ausgestrahlt. Für Thomas Gottschalk ist es ein besonderes Projekt.

"Ich habe schon als Jugendlicher Vorbeter die Passion in der Kulmbacher Hedwigskirche vorgetragen und freue mich, dass RTL mit dieser Erlösungsgeschichte, die mehr ist als eine fromme Legende, ins Quotenrisiko geht. Als man mir die Rolle des Erzählers angeboten hat, habe ich gerne ja gesagt. Ich war selten so gut auf einen TV-Auftritt vorbereitet", so Gottschalk über sein Oster-Engagement.