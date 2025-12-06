Thomas Gottschalk Abschiedsshow: Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk!

Thomas Gottschalk hat bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ seine sensationelle TV-Karriere beendet, wirkt dabei gedämpft und verrät Details über seine Erkrankung.
Die Band Kasalla spielt zur Eröffnung „Adios Amigos“, das Studiopublikum hält Schilder in die Höhe, auf denen steht „Thomas, du bist eine Legende!“, „Wetten, dass wir dich vermissen, Thomas!“ „Danke!“ oder „Bitte geh’ nicht!“ Thorsten Schorn, der Moderator dieses TV-Spektakels, gibt schon in den ersten Minuten Slogans aus wie „Historischer Fernsehabend“ und „Ende einer Ära!“ Und nicht nur, weil Günther Jauch und Barbara Schöneberger in ihrer Outfitwahl Thomas Gottschalk imitieren, erklärt Schöneberger: „Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk!“