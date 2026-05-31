Michelle Hunziker spricht offen über ihr heutiges Verhältnis zu Thomas Gottschalk. Die Moderatorin verrät, wem sie ihre Karriere in Deutschland wirklich verdankt - und was sie bei einem Thema lieber für sich behält.
Michelle Hunziker (49) und der an Krebs erkrankteThomas Gottschalk (76) haben gemeinsam jahrelang "Wetten, dass..?" moderiert - doch wie eng ist das Verhältnis heute noch? Die 49-Jährige gibt darüber in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Auskunft. Ihr Fazit: herzlich, aber nicht mehr alltäglich.