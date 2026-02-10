Thomas Anders kommt nach Stuttgart: „Ikonische Sounds“ – mit Modern Talking auf Zeitreise in die Achtzigerjahre

„Es passt menschlich nicht“, sagt Thomas Anders über sein Nicht-Verhältnis zu Dieter Bohlen. Lieder von Modern Talking singt er Ende März in Stuttgart lieber mit seiner eigenen Band.
Thomas Anders hat alle sechs Modern-Talking-Alben aus den Achtzigerjahren neu eingesungen und im vergangenen Jahr veröffentlicht. Unter dem Motto „Thomas Anders sings Modern Talking“ gastiert er mit seiner Band Ende März im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle. Mit Dieter Bohlen hingegen wird es dem Sänger zufolge keine Reunion geben.