„This is Musical“ der jungen Bühne Sindelfingen: Auf Augenhöhe mit den Musical-Stars

Musicals locken mit Dramatik, Emotionen, Witz, mit eingängigen Melodien, gesanglichen Hochleistungen, effektvoller Inszenierung. Sie ziehen Millionen in die Theater, werden als gesellschaftliche Ereignisse gefeiert – auch in Stuttgart. Und Sindelfingen, nicht fern einer der größten Musicalbühnen Deutschlands, profitiert davon auf außerordentliche Weise: Am Samstagabend, bei der dritten Auflage des Event-Konzerts „This is Musical“ in der Stadthalle, standen wiederum Stars der großen Musicalproduktionen auf der Bühne, gemeinsam mit den überaus ambitionierten, glänzenden Laien der jungen Bühne Sindelfingen.

Philipp Büttner, Judith Caspari, Anja Backus und Nico Müller sind wohlbekannt. Judith Caspari singt am Stuttgarter Palladium Theater die Rolle der Jane in „Tarzan“, sang in Stuttgart auch schon in „Anastasia“ und in Kassel die Maria in „West Side Story“. Philipp Büttner sang in Hamburg und Stuttgart „Aladdin“, sang die Titelrolle in Chris de Burghs Musical „Robin Hood“, sang in „Goethe“, singt derzeit in Hamburg den „Hercules“ – in Sindelfingen gibt er Stücke aus all diesen Produktionen. Anja Backus trat auf in zahlreichen Musicals – vor allem, in Hamburg und Stuttgart, in „Tanz der Vampire“. Nico Müller ist Opernsänger, war Teil des Klassik-Pop-Crossover-Projektes Adoro, arbeitet auch als Pädagoge im Musicalbereich, bereitete die junge Bühne Sindelfingen an zwei Coaching-Wochenenden auf ihren Auftritt vor, begleitete sie von Anfang an.

Lesen Sie auch

Stimmgewaltig: 50 Laien und zahlreiche Profis /Stefanie Schlecht

Er ist es auch, der den Abend eröffnet, den Bandleader Jonas Stephan vorstellt und überaus euphorisch davon spricht, dass dem Musicalchor der jungen Bühne Sindelfingen in diesem Jahr schon 50 Sängerinnen und Sänger angehören – bei der zweiten Auflage von „This is Musical“ waren es noch 30. Die Musicalgala ist ein aufwendig geplantes und vorbereitetes Ereignis, an dem viele Kräfte mitwirken – Maike Fix, Daniel Fix, Jonas Stephan und Thomas Wersal sind die kreativen Köpfe des Projektes; Stephan schrieb allein 30 Arrangements für die Show. Hinzu kommen Technik, Lightshow und Choreografie, dazu eine elfköpfige Band. „Eigentlich ist das fast mehr als nur Laie, was man hier zu hören bekommt“, sagt Nico Müller – das Publikum jubelt, und klar ist auf jeden Fall: An diesem Abend müssen die Profis sich den Applaus konsequent teilen, gilt er den überaus erstaunlichen Laien in nicht geringerem Maße.

Beeindruckend auch die Lichtshow /Stefanie Schlecht

Erstaunlich ist dabei nicht nur, dass es den Machern der Sindelfinger Musicalgala einmal mehr gelungen ist, Künstler aus der ersten Reihe der deutschen Musicalszene in die Stadt zu holen – sondern vor allem, wie dicht die Sängerinnen und Sänger aus Sindelfingen zu den Stars aufschließen, als Chor und mit solistischen Auftritten. Schon beim ersten Stück der Gala kommt die Kraft der 50 Stimmen ganz zur Geltung. Spots kreisen durchs Dunkel, die junge Bühne singt „The greatest Show“ aus dem Zirkusmusical „The Greatest Showman“ – und gleich folgt mit „This is Me“ ein Stück, bei dem Jana Kienzle und Johanna Bach Gesangsauftritte von großer Intensität haben, ihre starken Stimmen strotzen von Selbstbewusstsein. Viele solche Momente mit Solisten aus den Reihen der jungen Bühne werden an diesem Abend folgen.

Über drei Stunden werden die Auftritte der großen und der heimischen Stars sich abwechseln, kommen Glanznummern bekannter Musicals auf die Bühne, aber auch zwei Stücke aus „Die schwarze Mühle“, der Eigenproduktion der jungen Bühne Sindelfingen. Der Chor tritt auf in immer neuen Kostümen, bei „Liebe ist alles“ aus „Romeo und Julia“, dem „Rabenflug“ aus „Die schwarze Mühle“, „Alexander Hamilton“, bei „Strandgut“ aus „Rebecca“ und „Manderley in Flammen“ und zuletzt beim Finale aus „Tanz der Vampire“; er begleitet Anja Backus, Judith Caspari, Philipp Büttner und Nico Müller bei vielen Stücken. „This is Musical“ ist zuletzt, ein Potpourri, ein Porträt der deutschen Musicalszene des Jahres 2024 – und ein Meisterstück der jungen Bühne Sindelfingen, die hier ganz auf Augenhöhe ihrer Vorbilder agiert.