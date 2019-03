1 Selbst kochen oder kochen lassen? Am Thermomix scheiden sich die Geister Foto: Jack Frog/Shutterstock.com

Der Küchenhelfer Thermomix ist in aller Munde, doch leider auch teuer. Dabei lässt sich sowohl bei der Anschaffung als auch im täglichen Leben mit dem Thermomix einiges sparen. Wie sie ein Schnäppchen erwischen und was besonders gut gelingt, erfahren Sie hier!

Wer viel in der Küche werkelt, wünscht sich oftmals einen Thermomix. Das Küchenwunder hat zwar zahlreiche Kritiker, doch seine Fans schwören auf das Gerät, denn er kann schließlich fast alles, was in der Küche gefragt ist. Vom vitaminschonenden Dampfgaren, über Kneten und Rühren sowie praktischem Wiegen bis hin zum einfachen Zerkleinern bietet der Thermomix zwölf Funktionen, die die Arbeit in der Küche erheblich erleichtern. Das spart nicht nur viele andere Küchengeräte, sondern vor allem auch Zeit. Allerdings hat der tatkräftige Küchenhelfer auch seinen Preis. Bei Vorwerk kostet das aktuelle Modell, der TM 5, stattliche 1.200 Euro. Doch es gibt auch Möglichkeiten, günstiger an einen Thermomix zu kommen.

Nicht auf betrügerische Angebote hereinfallen!

Bei der Onlinesuche sollte man nicht den Fehler machen, einem der vielen Fakeshops in die Falle zu gehen. Diese preisen gegen Vorkasse vermeintlich günstige Angebote an. Gegen einige dieser Shops laufen bereits strafrechtliche Ermittlungen. Besser ist es, auf gebrauchte Angebote aus privater Hand zu setzen. Das Vorgängermodell TM 31 bietet alle Grundfunktionen des TM 5, lediglich der Touchdisplay und der Rezept-Chip fehlen. Dafür ist der TM 31 bereits ab 400 Euro zu finden. Um ganz sicher keinem Betrüger auf den Leim zu gehen, sollte man nach Angeboten in der Nähe des Wohnorts Ausschau halten und das Gerät persönlich abholen.

Mit dem Thermomix lassen sich viele Gerichte ganz einfach zubereiten. Sicherlich funktioniert das auch ohne den teuren Multifunktionsmixer, nur dauert es meist länger und ist oftmals auch mühselig. Kritiker bemängeln zwar, dass beim Kochen Kreativität und Variationsfreude auf der Strecke bleiben. Viele sind auch vom lauten Geratter in den höheren Mixstufen und dem durchdringenden Piepton genervt, der das Ende jeden Arbeitsschrittes kommentiert. Die Nörgler wird es kaum überzeugen, dass beim Einsatz vom Thermomix die Küche sauber bleibt und das Gerät selbst relativ leicht zu reinigen ist.

Die besten Rezeptideen

Für frischgebackene Thermomix-Besitzer ist es hilfreich zu wissen, wie sich der Küchenautomat am besten einsetzen lässt. Neben der offiziellen und zahlungspflichtigen Rezeptbörse von Thermomix gibt es auch eine Vielzahl von anderen Seiten mit leckeren Rezeptideen. So bietet zum Beispiel HelloFresh extra Kochanleitungen für den Thermomix an.

Neben normalen Gerichten lässt sich auf einfache Weise ein Beitrag zur Gesundheit leisten. Zum Beispiel reichen 250g Sonnenblumenöl, 1 Ei, 1 Teelöffel Essig, 1,5 Teelöffel Senf und etwas Salz und Pfeffer aus, um eine leckere und ganz frische Mayonnaise herzustellen - frei von Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern. Hierfür einfach das Öl auf dem Deckel des Mixtopfes einwiegen und die restlichen Zutaten in den Mixtopf geben und auf Stufe 5 verrühren. Anschließend das Öl auf Stufe 3,5 zugeben bis die Mayonnaise emulgiert ist.

Gesünder leben mit Thermomix

Selbst Marmelade ist leicht herzustellen. Die geputzten Früchte nach Wahl einwiegen und entweder fein (für 30 Sekunden auf Stufe 8) oder grob (für 5 Sekunden auf Stufe 5) pürieren. Eine entsprechende Menge Gelierzucker nach Anleitung wird anschließend auf Stufe 3 kurz untergerührt und die Mischung für 12 bis 14 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 2 gekocht. Zum Schluss wird die fertige Marmelade in saubere Gläser gefüllt. So lässt sich frische Marmelade rund ums Jahr mit wenigen Handgriffen selbst machen.

Sogar das Zubereiten von Naturkosmetik ist möglich: Ob Salben, Cremes, Shampoos oder Deos - mit dem Thermomix lässt sich allerlei Gutes für den Körper herstellen. Das ist gesund und spart bares Geld. Teuer bleibt der Luxus-Mixer dennoch.