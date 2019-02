1 Sandra Weinmann (links) aus Bonlanden heißt in der Thermomixwelt Gruppenleiterin. Foto: Amadeus Banerjee

Für die einen ist er ein Zaubergerät, für die anderen völlig überflüssig: ein Thermomix. Wir waren bei einem monatlichen Treffen von Thermomixfreunden in Filderstadt dabei. Außerdem haben sich zwei unserer Redakteure zu einem Pro & Contra zu dem Küchenautomat hinreißen lassen.

Filderstadt - Rosenkohlsuppe, Brot mit Curry-Dattel-Aufstrich und ein Himbeereis – all das zaubert an jenem Mittwochabend kein leibhaftiger Koch, sondern ein Automat, landläufig als Thermomix berühmt und berüchtigt. Je nach Sichtweise. Denn längst ist bekannt: Der Kochautomat polarisiert. Bei den einen würde das Gerät nie über die Küchenschwelle kommen, bei den anderen ist er der Star. Sandra Weinmann gehört zweifellos zu Letztereren. Die 42-jährige Frau aus Bonlanden lädt an jedem dritten Mittwoch im Monat ins Café Kara in der Filderklinik, um das Wunderding ins rechte Licht zu rücken.

Der Automat erledigt den großen Rest

Die Bonländerin ist sogenannte Gruppenleiterin. So heißen in der Thermomixwelt Leute, die an Abenden wie jenem im Café Kara für die Maschine, die aus Köchen Küchenhilfen macht, werben. „Für das Café im Krankenhaus habe ich mich ganz bewusst entschieden“, sagt sie. „Hier herrscht eine unverbindlichere Atmosphäre, und die Gäste fühlen sich nicht gleich dazu gedrängt, einen Thermomix zu kaufen.“ Wobei es ehrlicherweise genau darum geht.

Und weil sich dies am besten in der Praxis erklärt, läuft Sandra Weinmanns Thermomix gerade auf Hochtouren. Der Bildschirm navigiert Schritt für Schritt durch das gewählte Rezept. Nach und nach werden die Zutaten hinzugefügt, und der Automat erledigt den Rest. Beispiel Himbeereis: Das Gerät fordert zunächst Zucker. Innerhalb weniger Sekunden verwandelt es den Rohrzucker in Puderzucker. Anschließend werden gefrorene Himbeeren und Sahne hinzugegeben. Nach drei Minuten kann das Eis gelöffelt werden. Und wer bis dahin noch Zweifel hatte: Das, was am Ende rauskommt, schmeckt.

Die Eltern zeigen sich neugierig – und skeptisch

Sandra Gwinner ist eine von denen, die sich den Thermomix einmal aus der Nähe ansehen wollten. „Eine Freundin von mir besitzt schon einen Thermomix, den ich auch schon ausprobiert habe“, erklärt die 32-Jährige aus Aichtal. Nun wolle sie sich selbst einen kaufen, sich vorher aber noch einmal informieren. „Ein paar Wochen habe ich schon gebraucht, um mich zu dem heutigen Kauf zu entscheiden.“ Im Schlepptau hat sie ihre Eltern. Neugierig, aber mit Skepsis beobachten Vater und Mutter, was vor sich geht.

Auf einem Tisch aufgestellt, rührt und mixt der automatisierte Kochtopf vor sich hin. Dann ruft Weinmann plötzlich in Richtung der übrigen Café-Gäste: „Achtung, es wird kurz laut.“ Grinsende Blicke, und im Inneren des Geräts rattert es für einige Sekunden, bevor der Spuk wieder vorbei ist. Die anwesenden Gäste mustern das Resultat im Bauch der Maschine. Sandra Weinmann hat sich im Jahr 2011 ihren ersten Thermomix zugelegt. Um nicht den vollen Kaufpreis berappen zu müssen, entschloss sie sich, die Kosten für das Gerät auch dadurch zu begleichen, indem sie beim Hersteller Vorwerk als Vertreterin anheuert. So wurde sie zur Gruppenleiterin. „Ich habe selbst drei Kinder, die damals noch sehr jung waren“, erzählt sie. „Da war der Thermomix eine naheliegende Entscheidung.“

Der hohe Preis spricht gegen einen Spontankauf

Dass das magische Kochgerät von den einen geliebt und von den anderen verachtet wird, ist der Bonländerin bekannt. „Wer den Thermomix noch nie in Aktion erlebt hat und sich kein eigenes Bild von den Funktionen machen konnte, steht ihm erst mal kritisch gegenüber“, sagt Sandra Weinmann. Und der vergleichsweise hohe Preis spreche zunächst gegen eine spontane Anschaffung. Doch wer den Automaten einmal erlebt habe, komme danach vielleicht ins Grübeln.

Was bleibt am Ende des Abends in Bonlanden? Mit traditionellem Kochen hat der Thermomix nichts zu tun. Das hat seine positiven Seiten: Es gibt keine Töpfe, die auf dem Herd vor sich hin köcheln und deren Inhalt vielleicht anbrennt, und es gibt keine Waage, kein Mixer und keinen Rührbesen, die über die Arbeitsfläche verstreut herumliegen und aufgeräumt werden wollen. Eine Schattenseite, die der Automat indes nicht wegzaubern kann: dass es Einheitsbrei kredenzt. Bei leibhaftigen Köchen schmeckt Rosenkohlsuppe einfach unterschiedlich gut.

Pro Thermomix von Martin Haar: Zuverlässig und einzigartig

Alte Liebe rostet nicht. Das gilt auch – oder besonders – beim Thermomix. Damals 1994, bei der ersten oder zweiten Generation war es Liebe auf den ersten Blick. Der VM2000 Stück steht übrigens immer noch im Küchenschrank – wer will sich schon von so einem verlässlichen Begleiter trennen. Womit wir schon beim ersten Stichwort sind: Zuverlässigkeit. Mein erster Thermomix, aber auch der folgende TM31, hat mich nie im Stich gelassen. Es ist wie beim VW Käfer: Er läuft und läuft und läuft.

Keine Küchenmaschine ist genauso gut

Klar, werden nun viele einwenden, bei dem Preis muss die Maschine auch laufen. Wenn man etwa einen Tausender für einen Rührer investiert, darf man das auch erwarten. Richtig. Und noch viel mehr. Vor allem mehr als von so genannten Konkurrenten. Auch wenn immer wieder behauptet wird, auch andere Küchenmaschinen, die ein Drittel vom Thermomix kosten, könnten raspeln, schneiden, kneten, rühren, mixen, mahlen und vielleicht auch entsaften, muss festgehalten werden: Sie können es halt nicht so gut. Denn das Zauberwort heißt Linksdrehung oder wie der Küchenprofi sagt: Sanftrührstufe. Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass die Speise dabei nicht unwillkürlich zu Brei geschlagen wird. Weil die Klinge bei der Linksdrehung stumpf ist, wird aus Gemüse oder Kartoffeln keine Babynahrung.

Womit auch schon das schier unerschöpfliche Einsatzgebiet des Thermomix umrissen ist: Vom Kleinkind, über die Katze bis hin zum Gourmet hat der Thermomix in den vergangenen 25 Jahren so ziemlich alle im Haus mit seinen Ergebnissen überzeugt. Aber es ist wahrscheinlich wie beim Essen selbst. Alles Geschmacksache. Man liebt es oder hasst es. Dazwischen gibt es auch beim Thermomix nix. (Martin Haar)

Contra Thermomix von Rüdiger Ott: Eine Maschine kocht mir nicht rein

Kochen hat etwas mit Liebe zu tun. Okay, das hört sich jetzt vielleicht etwas seltsam an. Aber ich liebe es einfach, Dinge auszuprobieren, mal an Gewürzen zu schnüffeln, aus dem letzten Urlaub ein Bild im Kopf zu haben und zu versuchen, das Gericht nachzukochen. Ich stelle mir dann vor, wie weich oder wie hart der Reis sein muss, damit es passt, und wie lange er deshalb im Wasser köcheln muss. Ich will das Essen nicht nur essen, ich will es schmecken, es riechen, es fühlen und auch sehen. Ein grünes Korianderblatt oben drauf hat noch jeden angerichteten Teller schöner gemacht. Und ich liebe es dann fast noch mehr, dass Gericht anschließend anderen Menschen vorzusetzen und zu beobachten, ob es ihnen schmeckt. Leider ist das der Teil des Abends, der oft zu schnell vorbei ist.

Kochen hat etwas Meditatives

Kochen hat auch etwas mit Entspannung zu tun. Zugegeben, das Einkaufen und der Abwasch sind mir eher lästig. Aber wenn der Tag mal wieder so richtig stressig war, dann kann ich mich beim Schnippeln von Zwiebeln am allerbesten beruhigen. Das hat fast schon etwas Meditatives. Ich überlege mir auf dem Nachhauseweg dann auch ganz gern ein Gericht, bei dem man in aller Ruhe vor sich hinwerkeln kann. Mit einem Rotwein oder einem Radler neben dem Schneidbrett könnte ich dann bis in alle Ewigkeit so vor mich hin wurschteln.

Der Thermomix ist eine Maschine. Er ist ein Tablet-Computer mit Kochtopf, mit Schaltkreisen und Metall. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich mit dem Gerät ein besseres Himbeereis machen könnte, als ohne es. Aber wenn ich ein so supertolles Himbeereis will, dann gehe ich halt in den Feinkostladen und kaufe eine Schale. Da kann ich dann zwar kurz dran rumlöffeln. Freude bereitet mir das aber eher nicht. Nein, ich schnüffel lieber weiter am Kreuzkümmel und warte auf das Kopfkino. (Rüdiger Ott)