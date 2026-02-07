Der neue "Thüringenkrimi" mit Emily Cox und Golo Euler startet am Samstagabend. Im Auftaktfall "Gerechtigkeit" stoßen die beiden auf eine tote Richterin - und schnell wird klar: Es war kein Unfall. Die Nachfolge der beliebten "Theresa Wolff"-Reihe beginnt vielversprechend.
Die ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff" firmiert ab sofort unter dem neuen Titel "Thüringenkrimi" - und bringt ein komplett neues Ermittlerduo auf den Bildschirm. Im Auftaktfall "Thüringenkrimi: Gerechtigkeit" (7. Februar, 20:15 Uhr, ZDF) übernehmen Emily Cox (40) und Golo Euler (43) die Hauptrollen. Sie lösen Nina Gummich (34) und Aurel Manthei (geb. 1974) ab, die die Reihe auf eigenen Wunsch verlassen hatten.