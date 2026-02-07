Der neue "Thüringenkrimi" mit Emily Cox und Golo Euler startet am Samstagabend. Im Auftaktfall "Gerechtigkeit" stoßen die beiden auf eine tote Richterin - und schnell wird klar: Es war kein Unfall. Die Nachfolge der beliebten "Theresa Wolff"-Reihe beginnt vielversprechend.

Die ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff" firmiert ab sofort unter dem neuen Titel "Thüringenkrimi" - und bringt ein komplett neues Ermittlerduo auf den Bildschirm. Im Auftaktfall "Thüringenkrimi: Gerechtigkeit" (7. Februar, 20:15 Uhr, ZDF) übernehmen Emily Cox (40) und Golo Euler (43) die Hauptrollen. Sie lösen Nina Gummich (34) und Aurel Manthei (geb. 1974) ab, die die Reihe auf eigenen Wunsch verlassen hatten.

Cox schlüpft in die Rolle der Rechtsmedizinerin Dr. Mala Murphy, die gerade erst nach Jena gezogen ist, um dort ihre neue Stelle anzutreten. Noch nicht im Amt, stolpert sie auf einer Landstraße über ihren ersten Todesfall: eine im Auto verunglückte Frau.

Eine Richterin mit vielen Feinden

Die Tote ist die umstrittene Familienrichterin Sophie Nöll (Janina Stopper). Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst (Euler) hegt von Anfang an Zweifel, dass es sich um einen gewöhnlichen Unfall handelt - zu viele Menschen hatten Grund, der Richterin Böses zu wollen. Mala findet bei ihren Untersuchungen rasch Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten. Unter den Verdächtigen tummeln sich all jene, die von Nölls harten Urteilen getroffen wurden, darunter sogar ein Polizist aus den eigenen Reihen.

Die Obduktion fördert zudem Überraschendes zutage. Die nach außen so souverän und selbstbewusst wirkende Richterin litt unter erheblichen Stresssymptomen. Je tiefer Murphy und Herbst graben, desto mehr persönliche Geheimnisse kommen ans Licht - und desto undurchsichtiger wird der Fall.

Von "Theresa Wolff" zum "Thüringenkrimi"

Die Umbenennung der Reihe kommt nicht von ungefähr. Wie das ZDF gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, war die im November 2025 ausgestrahlte Folge "Nebel" der letzte Film mit Nina Gummich in der Titelrolle. Bereits im Oktober 2024 hatte der Sender verkündet, dass Gummich und ihr bisheriger Ermittlungspartner Aurel Manthei die Reihe verlassen - "auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen". Nina Gummich wurde im Herbst 2024 Mutter und bezeichnete die Entscheidung als "die beste meines Lebens".

Emily Cox war schon während Gummichs Babypause für zwei Filme als Rechtsmedizinerin Dr. Mala Murphy eingesprungen. Mit dem neuen Reihentitel startet nun eine eigenständige Ära. Allerdings hängt Gummich ihren weißen Kittel offenbar nicht ganz an den Nagel: Für eine weitere Folge mit dem Arbeitstitel "Thüringenkrimi - Cash" stand sie Ende 2025 erneut an der Seite von Golo Euler vor der Kamera. Auf Instagram hatte sie die Rückkehr mit den Worten "1. Es kommt anders. 2. Als man denkt" angedeutet. Ob die Schauspielerin dauerhaft ins Ermittlerteam zurückkehrt oder nur vereinzelt auftritt, ließ das ZDF allerdings offen.

Bewährte Gesichter bleiben an Bord

Doch nicht alles ist neu in Jena. Dem frischen Duo stehen mit Peter Schneider (49) als Rechtsmediziner Dr. Bernhard Zeidler und Sahin Eryilmaz (40) als Kommissar Ceyhan Topal zwei vertraute Gesichter zur Seite, die bereits bei "Theresa Wolff" zum festen Ensemble gehörten.