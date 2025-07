Therapiezentrum in Remseck

1 Therapeutin Michelle Lobert zeigt den Snoezelen-Raum im Therapiezentrum Everest. Hier sollen Kinder mit Autismus zur Ruhe kommen können. Foto: Simon Granville

Im Kreis Ludwigsburg gibt es ein neues Therapiezentrum für autistische Kinder. Obwohl das für Eltern aus ganz Deutschland Hoffnung bedeutet, bleibt der Weg zur Therapie schwierig.











Ebru Mucip strahlt. Die junge Frau sitzt in einem Besprechungszimmer in Remseck am Neckar und erzählt von ihrem sechsjährigen Sohn. Der kleine Mehmet Alp ist Autist. Die richtige Therapie für ihn zu finden, hat Mucip Jahre gekostet.