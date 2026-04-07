Lil Nas X flanierte im August 2025 nackt durch Los Angeles und geriet mit der Polizei aneinander. Nun steht fest: Der zweifache Grammy-Gewinner entgeht einer Haftstrafe. Stattdessen muss er sich einer Therapie unterziehen.
Grammy-Gewinner Lil Nas X (26) wird für seinen medienwirksamen Nackt-Spaziergang durch Los Angeles und den daraus resultierenden Rechtsstreit nicht ins Gefängnis wandern. Wie US-Medien, darunter der "Rolling Stone", berichten, einigte sich das Gericht hingegen auf die Verpflichtung des Musikers, bei einem Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit teilzunehmen.