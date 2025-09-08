Therapeutisches Reiten: Nach Überschwemmung: B-Ranch in Poppenweiler startet Spendenaufruf

Die B-Ranch in Ludwigsburg ist Reiterhof, Bildungsort und kommerzielle Reitschule. Nach dem Starkregen im Sommer ist der Reitunterricht stark eingeschränkt. Spenden sollen helfen.
An einem Samstagnachmittag Mitte Juli fängt es an zu schütten und hört erst einmal nicht mehr auf. Sonntagmorgen dann die Nachricht in der WhatsApp-Gruppe: Der Hof steht unter Wasser. Die ganze Hofgemeinschaft schippt auf der B-Ranch im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler Schlamm, doch Sand und Holzhackschnitzel trägt der Starkregen innerhalb weniger Stunden davon. Übrig bleibt ein Reitplatz, auf dem bis heute kein Unterricht und kein therapeutisches Reiten stattfinden kann. Eine Spendenkampagne soll helfen. Nach fünf Tagen sind es Stand Montagmorgen 4437 Euro – 7500 Euro sind das Ziel.