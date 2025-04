Theorieprüfung: Fahrschüler müssen neuen Stoff lernen

13 Testfragen Würden Sie die theoretische Führerscheinprüfung noch bestehen?

Noch nie sind so viele Menschen durch die theoretische Prüfung gefallen wie in 2023. In Baden-Württemberg rasselten 44 Prozent durch – vier Prozent mehr als im Vorjahr. Könnten Sie die Fragen noch richtig beantworten? Testen Sie hier.