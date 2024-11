Theologie für Muslime in Tübingen: Winfried Kretschmanns Islam-Baustelle

1 Architektur vom Feinsten: die lichten Räume des neuen Islamzentrums in Tübingen Foto: Marcus Ebener/Ebener

Das Land will einen aufgeklärten Islam fördern. Etwa am Islamzentrum in Tübingen, dem Regierungschef Kretschmann einen Neubau übergeben hat. Doch es bleiben Zweifel.











Ein großzügiger hellbrauner Klinker-Neubau in der Liebermeisterstraße in Tübingen, unweit der Frauenklinik, soll zu dem Ort werden, an dem die Zukunft des Islams in Baden-Württemberg geschaffen wird. Dort, in einem kleinen Hörsaal eines Nachbargebäudes der Evangelischen- und Katholisch-Theologischen Fakultäten, nutzte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die feierliche Übergabe des Gebäudes an das Zentrum für Islamische Theologie (Zith) am Donnerstagabend für eine Grundsatzrede.