Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht zum Sonntag ist ein 21-Jähriger in Stuttgart-Mitte geschlagen und beraubt worden. Der mutmaßliche Täter entwendete das Handy des Mannes und flüchtete. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.











Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag, 1. September, an der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte das Handy eines 21 Jahre alten Mannes geraubt.