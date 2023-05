1 Das Telefon stellt Fragen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mit einem Bürgerfest ist das frisch sanierte Theodor-Heuss-Haus am Wochenende wieder eröffnet worden. Die Besucher zeigten sich begeistert.









Demokratie formt Leben „Menschen. Feiern. Demokratie“ – so hat das Motto des Bürgerfests gelautet, das zur Wiedereröffnung des Theodor-Heuss-Hauses nach der Sanierung gefeiert wurde. „Was für ein Willkommen!“ Applaus empfängt die Besucherin im Theodor-Heuss-Haus. Und ein elegantes Publikum in einem Festsaal. Allerdings virtuell: Es ist ein Film, der so im Schloss Bellevue, Amtssitz des Bundespräsidenten, gedreht worden sein könnte. An der Wand prangen die offiziellen Fotos aller zwölf deutschen Bundespräsidenten samt Gattinnen. Frack und rote Abendrobe, Ornat des aktuellen, zwölften Paares Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender, steht nachgeschneidert im lichten Raum. Der gehört zum neuen Ausstellungsbereich, der sich mit dem Amt des Staatsoberhaupts und der „First Lady“ beschäftigt: Per Audioguide, Touchscreen und mehr kann man etwa in Dokumente von Heuss eintauchen oder Frank-Walter Steinmeier beim Machtwort 2017 nach dem Scheitern einer Jamaika-Koalition beobachten. „Toll“, so ein Paar. „Man sollte Zeit mitbringen. Wir kommen wieder!“