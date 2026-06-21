Themenabend auf Arte: Die USA und die hässliche Seite der Freiheit

250 Jahre USA: Arte zeigt anlässlich des Jubiläums einen Themenabend, der einen Bogen von den Gründungsmythen bis zu Donald Trump schlägt.
Wer die Vereinigten Staaten verstehen wolle, heißt es zu Beginn der zweiteiligen Arte-Dokumentation, „muss die Kräfte kennen, die sie geprägt haben“. Nach dieser Prämisse erzählt „America, who are you?“ (23. Juni ab 20.15 Uhr) die Geschichte des Landes: mit all’ ihren Brüchen und Konflikten, aber auch vor dem Hintergrund jener Visionen und Ideale, die zum Teil auf die puritanischen Einwanderer zurückgehen. Deshalb darf natürlich auch die Mayflower nicht fehlen. Das Schiff erreichte Amerika im November 1620. Viele der rund hundert Menschen an Bord waren in die „Neue Welt“ aufgebrochen, weil sie dort auf religiöse Freiheit hofften. Die „Pilgerväter“ sind ein wichtiger Bestandteil des Gründungsmythos der USA: Sie hielten sich für die Erwählten Gottes.