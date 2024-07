Thema bei Instagram-Fragerunde: Nehmen Stefano und Giovanni Zarrella bald einen Podcast zusammen auf?

1 Stefano und Giovanni Zarrella sind ein Herz und eine Seele. Foto: IMAGO/Horst Galuschka

Tom und Bill Kaulitz haben mit ihrem "Senf aus Hollywood" vorgemacht, wie unterhaltsam es sein kann, wenn zwei Brüder einen Podcast führen. Folgen etwa bald zwei weitere bekannte deutsche Brüder ihrem Vorbild? Zumindest scheinen Stefano und Giovanni Zarrella nicht abgeneigt.











Giovanni (46) und Stefano Zarrella (33) verstehen sich bekanntermaßen hervorragend. Das haben sie auch in ihrer ersten gemeinsamen Fragerunde am 30. Juni auf Instagram bewiesen. Darin verrieten sie nicht nur, was sie sich gegenseitig wünschen, sondern auch, was sie von einem Brüder-Podcast halten.