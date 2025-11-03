„Theken-Cowboys“ in der ARD: Trinkhallen-Profis unter sich

„Theken-Cowboys“ ist eine famos gespielte, mit perfektem Timing inszenierte und temporeich erzählte Komödie über drei Freunde, die einem Mafia-Clan in die Quere kommen.
„Trinkhalle“ klingt ungleich würdevoller als „Wasserhäuschen“, zumal dieser Begriff eher gegenteilige Assoziationen weckt. Tatsächlich spielt ein Klo in dieser Geschichte eine nicht unerhebliche Rolle, doch zunächst lohnt sich, ein Blick in die Historie der Trinkhallen: Sie wurden Mitte des 19. Jahrhunderts eingerichtet, um Fabrikarbeitern mit abgefülltem Mineralwasser eine Alternative zum mitgebrachten Bier zu bieten. Leitungswasser war damals ungenießbar, und übermäßiger Alkoholkonsum während der Arbeit ist der Produktivität erfahrungsgemäß nicht zuträglich.