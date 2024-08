„healthytwins“ auf Instagram: Diese Zwillinge erklären, wie ein zuckerfreies Leben gelingt

1 Seit sich Jessica und Jennifer möglichst zuckerfrei ernähren, machen die Zwillinge alles selbst: Nicht nur Süßes, sondern auch Brot, Sushi, Aufstriche und Dressings. Foto:

Quadratisch, praktisch, lecker – und am besten mit Joghurt-Füllung. So sah die Lieblingsschokolade von Jennifer und Jessica aus. „Früher“, so schreiben es die Zwillinge, „haben wir jede neue Schoki-Sorte, die auf den Markt gekommen ist, gefeiert.“ Jetzt, fünf Jahre später, essen die 30-jährigen Schwestern aus Niedersachsen nur noch Dinge, die komplett ohne zugesetzten raffinierten Zucker auskommen. Und das ist nicht wenig, wie Jennifer und Jessica alias „healthytwins“ auf Instagram ihren Followern zeigen. Im Interview mit unserer Zeitung erzählen sie nicht nur, wie der Verzicht auf Zucker ihr Leben verändert hat, sondern auch wie die Umstellung gelingen kann.