Das Berliner Theatertreffen endet für das Schauspiel Stuttgart mit einer Auszeichnung: Paulina Alpen erhält für ihre Rolle als Manisch-Depressive den Alfred-Kerr-Preis.
Allein schon die Einladung zum 63. Theatertreffen, das an diesem Sonntag in Berlin endete, war ein schöner Erfolg für das Schauspiel Stuttgart. Am 13. und 14. Mai zeigten die Stuttgarter dort die von Regisseurin Lucia Bihler verantwortete Dramatisierung von Thomas Melles Roman „Die Welt im Rücken“. Noch schöner endete für die Protagonistin Paulina Alpen die Fahrt nach Berlin. Die Schauspielerin, in der Stuttgarter Produktion als Gast dabei, wurde zum Abschluss des Theatertreffens mit dem Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet.