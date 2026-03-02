Theatertherapie in Stuttgart: Neue Kraft für Frauen nach Brustkrebs

Theatertherapeutin Katrin Röhlig bietet zusammen mit der Krebsberatung Stuttgart ab März ein Projekt namens „Heldinnenreise“ an – für Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind.
Jede Brustkrebserfahrung erzählt eine eigene Heldinnengeschichte, davon ist die Theatertherapeutin Katrin Röhlig aus Göppingen überzeugt. Eine Krebsdiagnose zieht vielen den Boden unter den Füßen weg. Der Krebs prägt sie – die langwierige Behandlung, aber auch die tiefen Ängste, die mit der Krankheit einhergehen. Und nach einer langwierigen Krebstherapie ist für viele Betroffene das Leben nicht mehr wie vorher, es fehlt ihnen die Unbedarftheit. Viele Frauen berichteten auch, dass sie sich nach einer Krebstherapie unsicher und orientierungslos fühlen, sagt Röhlig. Die Krankheit habe ihr Leben auf den Kopf gestellt.