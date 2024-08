Das Programm der Theatersaison 2024/25 in Ditzingen verspricht mitreißende Inszenierungen und musikalische Produktionen verschiedener Genres. Alle Aufführungen finden in der Stadthalle Ditzingen statt, Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr.

Zur Eröffnung am Donnerstag, 17. Oktober, steht „Blues Brothers – Ein Roadtrip through the Länd“ mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen auf dem Programm. Die Zuschauer erwartet eine ebenso temporeiche wie energiegeladene Bühnenversion der bekannten Filmkomödie mit schwäbischem Lokalkolorit und Live-Band. Das Weihnachtsspezial ist „In 80 Tagen um die Welt“. Das artistische Schauspiel-Spektakel am Dienstag, 10. Dezember, von Soeren Voima nach Jules Vernes berühmtem Roman stellt mit Leichtigkeit, Witz und Raffinesse zentrale Fragen an unsere moderne Existenz. Es ist ein Gastspiel des Ensembles Persona und des Scharoun Theaters Wolfsburg.

„Alois & Elsbeth Gscheidle“, das schwäbische Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und Schwertgosch, garantieren am Dienstag, 14. Januar, beste Unterhaltung. Marcus Neuweiler spielt nicht nur den Alois. Er schlüpft gerne in verschiedene Kostüme sowie Rollen und spricht verschiedene Dialekte. Birgit Pfeiffer verkörpert die Elsbeth durch und durch: dominant, überzeugend und durstig auf ein Weizenbier. Das Theater Lindenhof Melchingen präsentiert am Dienstag, 11. Februar, mit drei jungen Schauspielerinnen und Schauspielern den sprachstarken und bildkräftigen Bühnenklassiker „Woyzeck“ von Georg Büchner, der als einer der einflussreichsten Werke der Theaterliteratur in deutscher Sprache gilt.

„Status Quo – Der Mann in der Höhle der Löwinnen“ wird aufgeführt von der Badischen Landesbühne Bruchsal. Das Stück thematisiert verkehrte Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in einer unterhaltsamen Satire. Sie ist am Freitag, 14. März, zu sehen und zeigt die Welt, wie sie ist, bloß spiegelverkehrt: An der Macht sind die Frauen. Der krönende Abschluss der Saison ist die urkomische Erzählung „Fleisch ist mein Gemüse“ mit dem Landestheater Tübingen am Dienstag, 27. Mai. Das Stück ist eine Hommage an den deutschen Schlager nach dem Roman von Heinz Strunk mit Livemusik.

Einzelkarten für die kommende Spielzeit sind etwa vier Wochen vor den jeweiligen Aufführungen im Vorverkauf beim Bürgerservice im Ditzinger Rathaus oder per E-Mail an: buergeramt@ditzingen.de erhältlich. Sie können auch online unter: www.ditzingen.de gebucht werden. Außerdem gibt es Tickets an der Abendkasse.

Für Theater-Fans bietet sich der Kauf eines Jahres- oder Wahlabonnements an, welches nicht nur Vorteile bei der Platzreservierung, sondern auch ermäßigte Preise für den Theaterbesuch bietet. Das Kulturamt der Stadt Ditzingen nimmt Bestellungen für ein Theater-Abonnement entgegen, online kann man es wie die Einzeltickets über die Internetseite der Stadt buchen.

Die Preise für das Jahresabonnement betragen je nach Kategorie 84 bis 96 Euro. In diesem Jahr gibt es auch wieder das Wahl-Abonnement, bei dem vier aus sechs Vorstellungen des Gesamtspielplans zum vergünstigten Preis gebucht werden können. Ein Wahlabonnement ist in einer Preisspanne zwischen 61 und 69 Euro zu haben.

Bei Fragen rund um das neue Theaterprogramm und das Abonnement richtet man sich an: kulturamt@ditzingen.de oder wählt die Telefonnummern: 0 71 56 / 1 64-1 61 oder 0 71 56 / 164-150. Das Programmheft liegt an den üblichen Stellen im Stadtgebiet zum Mitnehmen aus. Zudem ist es online auf: www.ditzingen.de unter: „Kultur & Bildung“ in der Rubrik: „Theater“ abrufbar.