1 Sohn Nikolaus (l.), Barbara Wussow und Albert Fortell auf der Rosenburg. Foto: Action Press/ Starpix / picturedesk.com

Schauspielerin Barbara Wussow hat sich für den Besuch einer sommerlichen Theaterpremiere familiäre Unterstützung geholt. Sohn Nikolaus und Ehemann Albert Fortell zeigten sich an ihrer Seite.











Familienausflug bei Barbara Wussow (64): In der Sommernachtskomödie Rosenburg in Niederösterreich besuchte die "Traumschiff"-Schauspielerin am vergangenen Donnerstag die Premiere des Stücks "Best Exotic Marigold Hotel" gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn.