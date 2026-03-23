Theaterkritik: „Möchtest Du mir eine Niere spenden?“

Das Vierpersonenstück „Auf Herz und Niere“ bearbeitet in der Komödie im Marquardt ein ernstes Thema komödiantisch. So entsteht eine Wechselspiel zwischen Argumenten und Pointen.

Manche Menschen sind halt schon auf den ersten Blick eher unsympathisch. Der Architekt Arnold, Herr über zwanzig Mitarbeiter (oder demnächst dreißig, wie er ankündigt) betritt raumgreifend-selbstbewusst sein Ästhetenmilieu-Wohnzimmer und verkündet seiner Gattin Kathrin, er sei „verknallt in dieses Ding“. Er meint das transparente Kunststoffmodell eines 132 Meter hohen Turms, das sein Büro plant. Etwas albern ist an dem Stück „Auf Herz und Niere“, das jetzt in der Komödie im Marquardt in Stuttgart zu sehen ist, dass das schicke Türmchen als Beispielobjekt für die angeblichen Phallusfantasien von Baumeistern herhalten muss.

Behaglich selbstherrlich Arnold jedenfalls ruht behaglich in seiner Selbstherrlichkeit (Ralf Stech spielt das vorzüglich), bis Kathrin ihm trocken verkündet, dass sie laut medizinischem Laborergebnis eine neue Niere brauche. Das ist für Arnold schon wie ein Hammerschlag auf den Kopf, aber es kommt noch schlimmer. Kathrin erklärt, dass sie auf eine neue Niere acht Jahre warten müsse, es sei denn, sie bekäme eine Lebendspende von einer verwandten oder eng befreundeten Person derselben Blutgruppe. Und nun hebt ein aufregender Dialog zwischen Arnold und Kathrin an, in dem ganz flott deutlich wird, dass sie sich eine Spende von ihm wünscht und er sich dagegen sträubt, ohne klipp und klar zu sagen, dass er nicht spenden will.

Amüsantes Ping-Pong

Der Autor Stefan Vögel, österreichischer Dramatiker und Kabarettist, schafft es, in diesem so niederschmetternden wie amüsanten Ping-Pong der Argumente tatsächlich die Grundproblematik einer Lebend-Nierenspende zu verdeutlichen: Der mögliche Spender hat Angst vor Risiken für die eigene Gesundheit. Arnold fragt Kathrin, ob sie erwarte, dass er ihr eine Niere spende. Klug fragt sie zurück, ob er mit „erwarten“ meine, dass er es tatsächlich tue, oder, dass sie es von ihm verlange. Damit gelangt das Stück in die schwindelerregende Tiefe der Problematik. Irgendwann reicht es Kathrin (klar und direkt: Stefanie Klimkait). Sie will keine Niere mehr von Arnold.

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Kalt und glatt hat Vesna Hiltmann (Ausstattung) die Bühne gestaltet, mit weißem Ledersofa und angesagtem Riesengemälde darüber, von Gemütlichkeit keine Spur, und schließlich ist auch in diesem Stück viel Gefühlskälte zu spüren. Ein befreundetes Paar tritt auf. Diana (schön kühl: Maja Müller), mit edler Handtasche und elegant gewandet, ist Apothekerin und macht Arnold Angst mit dem Risiko von Narkose- oder OP-Fehlern bei einer Nierentransplantation. Ob sie ihrem Mann eine Niere spenden würde, fragt Arnold Diana, die eine Antwort verweigert und tough argumentiert: Emotional würde sie ja sagen, doch die rationale Analyse danach richte sich auf den eigenen Körper.

Pointen – warum nicht?

Dianas Gatte Götz bietet Kathrin spontan an, ihr eine Niere zu spenden, und löst bei Arnold damit Eifersucht aus. „Stört es dich, dass ein Teil von mir in deiner Frau stecken würde?“ Solche Pointen gönnt der Autor dem Publikum, und warum nicht? Vielleicht lässt sich manche Psychologie so bildkräftig auf den Punkt bringen. Andreas Klaue spielt Götz mit schnoddriger Direktheit als ehrliche Haut und echten Freund. Sein Hemd trägt er über der Hose, während Architekt Arnold in Bert-Brecht-artiger Pseudo-Arbeiterjacke auftritt. Man muss Vesna Hiltmanns sprechende Kostüme loben.

Irgendwann gibt es einen gewaltigen Knall, auf den die Enthüllung von bisher unbekannten Liebesaffären folgt. Stefan Vögels Stück ist schlichtweg realistisches Theater. Zu sehen sind realistische Figuren unserer Zeit, die so sprechen, wie wir im Alltag reden. Man kann sich auch gut vorstellen, dass sie mit diesen Sätzen über ein sehr ernstes, ja beinahe gruseliges Thema reden: Möchte ich mir für eine andere Person ein Organ von mir herausoperieren lassen?

Eine Gratwanderung

Stefan Vögel bekommt in seinen Dialogen die Gratwanderung zwischen knochentrockenen Argumenten und schönen Pointen hin. Und genau das hat Ute Willing (Regie) souverän umgesetzt. Man ist beunruhigt und lacht trotzdem.



Auf Herz und Niere in der Komödie im Marquardt. Weitere Aufführungen bis 10. Mai.