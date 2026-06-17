Die Rettungsversuche für den gestrandeten Wal in der Ostsee haben bundesweit viele Menschen über Wochen bewegt. Ein Theaterabend in Hamburg fragt: Wie wurde daraus ein nationales Drama?
Hamburg - Das Drama um den mehrmals an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwal kommt auf die Theaterbühne - am 11. Juli im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater. Regisseur Alexander Klessinger kündigte eine "Mischung aus Performance, Konzert, Messe und öffentlicher Selbstbefragung" an. Der Titel des Abends: "Die Hope stirbt zuletzt."