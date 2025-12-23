Theater unter den Kuppeln: Freilichttheater im Winter – es wird geputzt, repariert und aussortiert

Im Stettener Theater unter den Kuppeln wurde in den vergangenen Wochen aufgeräumt und alles winterfest gemacht. Es gibt im Januar aber auch zwei Theaterproduktionen.
Die gute Nachricht für viele: Im Januar 2026 schneit es auf jeden Fall. Zumindest in Stetten im Theater unter den Kuppeln. Denn dort wird dann die Mundart-Produktion „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner gespielt. Wie viel Schnee es sein wird und was im Einzelnen geschieht, darüber wollen Nikolaus Weißenhorn und Irina Kunzi-Watolla nicht allzu viel verraten. Sie inszenieren das Stück für das Theater unter den Kuppeln. Doch das Duo verspricht eine spektakuläre Winterlandschaft, während das Publikum die Aufführungen in der gut beheizten Innenbühne des Theaters verfolgen kann.