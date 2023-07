1 Vor einer Woche eröffnet: Theater Terrassen Foto: lg/Ferdinando Iannone

Seit einer Woche haben die Theater Terrassen vor dem Opernhaus Stuttgart geöffnet. Wer hier sitzt, ist im Stadtzentrum und doch scheinbar in einer anderen Welt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Samstagnachmittag ist es heiß in Stuttgarts Stadtmitte. Wind ist nicht zu spüren. Der Kleine Schlossplatz fiebert fast – doch es merkt kaum jemand. Der Platz ist weitgehend leer. „Unten“, zwischen Theodor-Heuss-Straße und Schlossplatz, gehen die letzten der Samstagseinkäuferinnen und Samstagseinkäufer – jetzt gehört die Stadt jenen, die flanieren. Weit kommen sie nicht – der Radius aller Menschen ist begrenzt an diesem Nachmittag. „Es ist einfach zu heiß“, sagt ein Herr der nurmehr seine Radhose und seine Radschuhe trägt. Die freien (Männer-)Oberkörper interessieren indes kaum noch jemand in der City – das neue Normal hat seine eigene Geschwindigkeit.