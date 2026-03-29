Theater in Stuttgart: So war die Premiere von Oscar Wildes Komödie „Der ideale Mann“ in Stuttgart

Marco Štorman inszeniert im Stuttgarter Schauspielhaus „Der ideale Mann“ von Oscar Wilde. Fans der TV-Serie „Brigderton“ könnten Gefallen an der Inszenierung finden. Lohnt ein Besuch?
So sieht er also aus, der ideale Mann? Im Goldornat mit blonder Schmalzlocke und zweideutigem Lächeln, die Hand winkend zum Gruß erhoben als sei er der König von England? Nein, dieser Sir namens Robert Chiltern (gespielt von Gábor Biedermann) ist sicher nicht der ideale, tugendhaft rechtschaffene Mann. Robert Chiltern hat früh Geld und Macht erlangt, weil er als junger Politiker Staatsgeheimnisse verkauft hat.