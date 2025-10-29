Theater in Pulverdingen: Die Bedrohung lässt sich nicht ignorieren

Im nächsten Sommer lädt das Oberriexinger Theater unter der Dauseck in Pulverdingen (Kreis Ludwigsburg) zum Stück „Die Mutprobe“ ein. Es werden noch Mitwirkende gesucht.
Das ist eine originelle Idee: ein kleiner Weiler als Schauplatz für einen Theaterspaziergang. Ausgedacht hat sich das eine Amateurbühne, das Theater unter der Dauseck. Ausgewählt wurde der Pulverdinger Hof, der zu Vaihingen an der Enz gehört, idyllisch östlich von Enzweihingen gelegen. Eine ungewöhnliche Bühne für das nächste Projekt der Schauspieltruppe.