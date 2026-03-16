„Martina“ und „Sturm hat Drang“ – das sind die Titel der beiden neuen Stücke, die das Vollmond-Theater in diesem Jahr im Spitalhof zeigt. Die Premiere ist am Donnerstag.
Wer hätte gedacht, dass man auf die Melodie von „Guantanamera“ auch „Steckschraubenschlüssel“ singen kann? Sarah Mieth führt es den Zuschauerinnen und Zuschauern in der Rolle des Hausmeister Kremski bei der Aufführung des Stückes „Sturm hat Drang“ des Vollmond-Theaters vor. Es ist nicht der einzige Moment, in dem man herzlich lachen muss – und das, obwohl die Komödie, die übrigens nichts mit der literarischen Epoche des Sturm und Drang zu hat, ein ernstes Thema hat. Denn Tobias Sturm hat Harndrang und möchte seinem Bedürfnis in einer Toilette des KaDeWe nachgehen. Noch im Vorraum kommen ihm jedoch ständig andere Menschen dazwischen.