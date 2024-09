Theater in Ditzingen: Wie viel Spontaneität steckt im Impro-Theater?

Theater in Ditzingen

6 Auf der Autofahrt zum Schloss Schöckingen werden die Mitfahrer zu Fröschen, Klabautermännern oder falschen Fünfzigern. Foto: Simon Granville

Theater ohne Drehbuch – wie toll das funktionieren kann zeigt in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) die Improvisationstheatergruppe Spielfältig. Ohne Hilfe des Publikums geht da nichts.











Das Publikum ruft: „Drei, zwei, eins, los!“. Die neue Szene auf der Bühne beginnt. Drei Schauspieler befinden sich fiktiv in einem Klassenzimmer. Sie streiten über nicht gemachte Hausaufgaben und rennen über Tische und Stühle. Der Moderator klatscht in die Hände. Plötzlich wird aus dem Klassenzimmer ein Stück Käse und aus den Schülern drei Mäuse. Die Spieler übernehmen die Bewegungen der Szene und bauen sie spontan in die neue Situation ein.