Theater im Schwanen: Adelsträume eines eitlen Bürgers

Die Theater-AG des Salier-Gymnasiums zeigt Molières zeitlose Komödie „Ein Bürger als Edelmann“ über Eitelkeit und Selbstüberschätzung. Ein Abend mit Witz, Tempo und hoher Aktualität.
Monsieur Jourdain ist wohlhabend, aber nicht vornehm – obwohl er es so gerne wäre. So stürzt er sich mit großem Ehrgeiz, doch wenig Talent, in die Welt der feinen Gesellschaft. Getrieben von dem Wunsch, endlich den ersehnten Zugang zum Adel zu finden, nimmt er Unterricht in Tanz, Musik, Fechten und Philosophie – und tritt dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste. Während er sich immer tiefer in seine adligen Träume verstrickt, haben die anderen längst erkannt, wie leicht er sich blenden lässt.