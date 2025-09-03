Theater für die Familie: Theater Tredeschin bringt „Dornröschen“ in die Kirche

Immer wieder neu fasziniert das Märchen von Dornröschen Groß und Klein. Am 6. September zeigt das Theater Tredeschin seine Version in der Christuskirche in Stuttgart.
Ein engagiertes Veranstaltungsprogramm im und vor dem Kirchenraum zeichnet die Christuskirche im Stuttgarter Osten (Gänsheidestraße 29) aus. Da darf es ruhig mal märchenhaft zugehen. An diesem Samstag, 6. September präsentiert Michael Kunzes Theater Tredeschin – in der Haußmannstraße 134c zu Hause – auf dem Kirchplatz vor der Christuskirche eine ganz eigene Version des Märchenklassikers „Dornröschen“. Beginn ist um 17 Uhr. Karten (8 Euro) gibt es vor Ort.