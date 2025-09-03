Theater für die Familie: Theater Tredeschin bringt „Dornröschen“ in die Kirche

Wer befreit Dornröschen?

Und darum geht es: „Ein Königspaar wünscht sich so sehr ein Kind, aber es will keines kommen. Als die Königin weinend am Brunnen sitzt bringt ihr ein Frosch die frohe Botschaft, dass sie ein Mädchen erwarten darf. Das Glück der Königin wird unerwartet gestört durch eine geheimnisvolle Fee, die aus Zorn, weil sie nicht zur Taufe geladen wurde, dem Kinde Böses will. Gerade noch kann der Fluch der 13. Fee abgemildert werden. Auch der Minister, der das Königskind beschützen soll, kann nicht verhindern, dass das ganze Schloss in tiefen Schlaf fällt. Doch es gibt ja noch die Prinzen Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Als die Zeit reif ist, wird es einem von ihnen gelingen die Dornenhecke zu durchdringen.“