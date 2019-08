7 Die Gruppe Soundwich zu Gast bei Frl. Wommy Wonder (links) Foto: lhard

Zum Stuttgarter Sommer gehören Sonne, Ferien – und ein Fräulein, das in der kulturell schwierigen Zeit durcharbeitet. Noch bis zum 15. September gastiert Wommy Wonder im Theater der Altstadt. Jetzt war das Trio Soundwich zu Gast.

Stuttgart - Bei einem Sandwich darf alles drauf, was schmeckt. Man kann es täglich neu erfinden. Die drei Musicalsänger und Bühnendarsteller Lisa Lukoschek, Sascha Diener und Peter Anders nennen ihr Trio Soundwich, weil sie ihre Musik mit verschiedenen Zutaten aus Schlager, Musical, Rock und Pop immer wieder neu belegen. Als Gäste in der Reihe „Wommy trifft...“ hat das Trio nun im Sommergastspiel des Travestiefräuleins im Theater der Altstadt mit einer rasanten Show voll eingeschlagen und das Publikum mit Songs wie „Dich zu lieben“, „Ehrenwertes Haus“ und „Ich bin was ich bin“ nahezu in Ekstase versetzt.

Sascha Diener feierte an diesem Abend seinen 42. Geburtstag auf der Bühne. Die Kollegen sangen ihm ein Ständchen auf die Musik von „Ein bisschen Frieden“: „Wie eine Blume, die langsam verwelkt, wie ne Orange die faulig sich pellt, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühlst du dich am heutgen Tag.“

Nächster Auftritt am „Tag der Vielfalt“ beim Weindorf

Das Geburtstagskind und seine Kollegen waren für Musicalstar Milan van Waardenburg von „Anastasia“ eingesprungen, der in Amsterdam zu tun hat. Künftig wird er in der holländischen Fassung der Show den Dimitri spielen. Soundwich ist am kommenden Montag wieder zu hören: um 18 Uhr mit Wommy auf der Rathaustreppe am „Tag der Vielfalt“ beim Stuttgarter Weindorf. Noch bis zum 15. September geht das Gastspiel von Frl. Wommy Wonder im Theater der Altstadt. Unter www.wommy.de gibt es weitere Infos und Karten.