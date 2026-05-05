Theater-Auszeichnungen: Daniel Radcliffe erneut für Tony-Award nominiert

1 Der Schauspieler ist für einen Tony-Award nominiert. (Archivbild) Foto: Andy Kropa/AP/dpa

Daniel Radcliffe hat erneut Chancen auf einen Tony-Award. Für welches Stück der «Harry Potter»-Star diesmal nominiert ist und wer noch auf der Liste steht.











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New York - Der "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (36) ist erneut für einen Tony-Theaterpreis nominiert. Radcliffe sei für seine Rolle in dem Stück "Every Brilliant Thing" als bester Schauspieler nominiert, wie die Theater-Organisation American Theatre Wing, die die Preise vergibt, in New York mitteilte. Radcliffe, der schon als Kind als Harry Potter in den Kino-Verfilmungen der Buchreihe weltberühmt wurde, hatte bereits 2024 einen Tony für seine Rolle in dem Stück "Merrily We Roll Along" bekommen.