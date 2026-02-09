The Worst: Star-Cast geht sich in schwarzer Komödie an den Kragen

Drei große Namen im Clinch: Keira Knightley, Alicia Vikander und Jamie Dornan spielen die Hauptrollen in "The Worst", einer bitterbösen Gesellschaftssatire aus Großbritannien.
Gleich drei namhafte Hollywoodstars werden sich in der schwarzen Komödie "The Worst" miteinander balgen: Die zweifach Oscar-nominierte Keira Knightley (40), Oscarpreisträgerin Alicia Vikander (37) und "Belfast"-Darsteller Jamie Dornan (43) übernehmen in der bitterbösen britischen Gesellschaftssatire laut der US-Seite "Variety" die Hauptrollen.