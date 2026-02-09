The Worst: Star-Cast geht sich in schwarzer Komödie an den Kragen

Drei große Namen im Clinch: Keira Knightley, Alicia Vikander und Jamie Dornan spielen die Hauptrollen in "The Worst", einer bitterbösen Gesellschaftssatire aus Großbritannien.

Gleich drei namhafte Hollywoodstars werden sich in der schwarzen Komödie "The Worst" miteinander balgen: Die zweifach Oscar-nominierte Keira Knightley (40), Oscarpreisträgerin Alicia Vikander (37) und "Belfast"-Darsteller Jamie Dornan (43) übernehmen in der bitterbösen britischen Gesellschaftssatire laut der US-Seite "Variety" die Hauptrollen.

Ebenfalls zur Besetzung gehört die aufstrebende Schauspielerin Erin Kellyman, die bereits in "Solo: A Star Wars Story" und "28 Years Later" zu sehen war. Der Film wird demnach als "teuflisch unterhaltsame Klassensatire" angekündigt und stammt von Regisseur Simon Woods, für den "The Worst" das Spielfilmdebüt darstellt.

Ein Abendessen unter Reichen eskaliert

Die Geschichte dreht sich um die elitäre Emily Fisher (Vikander) und ihren Mann Max, die ihre ebenso wohlhabenden Freunde in ihr neues Château in Frankreich einladen. Unter den Gästen befinden sich Menschen, die sich gegenseitig nicht ausstehen können: Holly (Knightley) ist eine glücklose Diversity-Beraterin, die sich mit allen in die Haare kriegt. Danny (Dornan) wiederum ist ein schlagfertiger Talent-Agent, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit seiner prominenten Kundenliste angibt. Als der Abend aus dem Ruder läuft und dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, gerät Kellnerin Niamh (Kellyman) mitten ins Chaos der feinen Gesellschaft.

Woods' Vision für den Film

Regisseur Simon Woods hat klare Vorstellungen von seinem Debüt: "Ich möchte, dass das Publikum großen Spaß beim Schauen von 'The Worst' hat - dass es hineingezogen wird von diesen lebhaften, überdrehten komischen Figuren, ihren chaotischen, unangenehmen Beziehungen und dem Unbehagen, das dabei entsteht", zitiert "Variety".

Er wolle das Publikum dazu herausfordern, diese Figuren zu mögen, "sie bis an die Grenze zu bringen, ihnen fast zuzustimmen, und dabei einen satirischen Spiegel auf den Moment zu richten, in dem wir leben". Der Film stecke voller Wendungen - und es gebe "kein besseres Traumensemble als dieses, um jeden unerwarteten Moment abzuliefern".

Der Film werde schon bald zum European Film Market (EFM) in Berlin kommen, wo die Rechte für die internationale Veröffentlichung angeboten werden.