The Woman in Me: Biopic über Britney Spears geplant

Die Geschichte von Britney Spears gibt es offenbar bald in Form eines Films. Universal Pictures soll sich die Rechte an der Autobiografie der Sängerin gesichert haben.

Britney Spears (42) soll ein eigenes Biopic bekommen. Das berichten US-Branchenmedien übereinstimmend. Universal Pictures habe sich die Rechte an "The Woman in Me", der 2023 erschienen Autobiografie der Sängerin, gesichert, wie "Variety" schreibt. Demnach sollen der "Wicked"-Regisseur Jon M. Chu (44) und der Produzent Marc Platt (67) das Projekt betreuen und das Material auf Zelluloid bannen.

Britney Spears arbeitet an Geheimprojekt

Spears scheint das Vorhaben zu bestätigen und deutet auf der Social-Media-Plattform X an, dass sie offenbar direkt involviert ist. Sie freue sich ihren Fans mitteilen zu können, mit Marc Platt an einem "geheimen Projekt" gearbeitet zu haben. Jener habe "schon immer meine Lieblingsfilme gemacht", schreibt sie weiter. Platt ist ein alter Hase in Hollywood. Er nahm unter anderem bei Filmen wie "Natürlich blond", "Girl on the Train" oder dem gefeierten und vielfach ausgezeichneten "La La Land" die Produzentenrolle ein.

Laut einer Pressemitteilung der Verlagsgruppe Simon & Schuster wurde "The Woman in Me" bis Mitte Januar 2024 alleine in den USA mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Spears' Autobiografie war Ende Oktober 2023 veröffentlicht worden. Eine von der Schauspielerin Michelle Williams (43) gelesene Hörbuchfassung war zu diesem Zeitpunkt den Angaben zufolge das sich am schnellsten verkaufende Hörbuch in der Geschichte des Imprints Gallery Books.

Es ist bisher nicht bekannt, wann das Biopic erscheinen könnte. Auch genaue Einzelheiten zur Filmfassung von "The Woman in Me" - darunter mögliche Darstellerinnen und Darsteller - gibt es noch nicht. Die Angaben lassen aber vermuten, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.